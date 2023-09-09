Из Сочи в Абхазию запустили мультимодальный маршрут "Рица"

Сегодня из аэропорта отправился новый мультимодальный туристический маршрут "Рица", созданный специально для жителей Вологодской и соседних областей. Это совместный проект компании РЖД, ФПК, туристического оператора "РЖД Тур" и авиапредприятия "Северсталь".

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Как рассказал гендиректор "РЖД Тур"Роман Бараковских, для удобства пассажиров рейсы самолета и поезда состыкованы по времени. Из Череповца в 6.10 туристы полетели самолетом, который приземлился в аэропорту Сочи в 9.50. Далее их ждет горный курорт Роза Хутор и гостеприимная Абхазия, куда они отправились в 12.20 по железной дороге на комфортабельном поезде. Всего 82 пассажира.

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Лариса Касаткина из Рыбинска купила билет одна из первых.

"Я уже ездила на мультимодальном маршруте на Байкал, осталась в восторге, решила теперь отправился в Сочи и Абхазию, - отметила она. - Люблю путешествовать по стране. У нас столько интересных мест. Будущее путешествие мне обошлось в 52 тысячи рублей, я покупала билет в конце августа, а позже они подешевели, и мне в знак компенсации предоставили вместо купе СВ, где я буду ехать одна".

Супруги Владимир и Людмила Максимовы из города Данилова Ярославской области раньше предпочитали круизы по Волге, Оке и Каме, но решили попробовать путешествие самолетом и поездом, тем более билеты они купили почти за неделю до отправления с 50-процентной скидкой за 50 тысяч на двоих.

В комплексный туристический пакет входит перелет на самолете из Череповца в Сочи, путешествие поездом по маршруту аэропорт Сочи - Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи - аэропорт Сочи, а также экскурсионная программа - транспортное обслуживание, услуги гида, входные билеты на туристические объекты.

"В состав туристического поезда входят шесть вагонов - по два люкс и СВ, купейный с местами для маломобильных пассажиров и буфет, - объяснил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала ФПК Вадим Соловьев. - Вагоны оснащены биотуалетами, душами, кондиционерами, розетками и другим. На время поездки состав станет для путешественников настоящим отелем на колесах: дни пассажиры будут проводить на экскурсиях, а вечером возвращаться в туристический поезд, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим насыщенным днем".

В вагоне-буфете пассажиры могут заказать горячее питание, десерты и напитки. В меню есть блюда абхазской кухни, например, солянка. Также пассажиры могут приобрести на память о поездке гастросувениры и тематические подарочные наборы.

Программа туристического маршрута разработана так, чтобы путешественники могли ознакомиться с достопримечательностями Сочи, Розы Хутор, Гагры, Нового Афона и Сухума, а также уделить время пляжному отдыху.

Путешествие продлится шесть дней/семь ночей. В первый день поезд прибудет на Розу Хутор в 14.10, где путешественники смогут пройтись по улицам курорта и при желании подняться по канатной дороге к смотровой площадке. Затем в 23.55 туристический поезд отправится в Гагру.

Знакомству с этим городом и озером Рица будет посвящен второй день поездки. На пути к знаменитому водоему в горах путешественники увидят Молочный водопад, побывают в Юпшарском каньоне и других популярных туристических локациях. После этого путешественники вернутся в поезд, чтобы утром следующего, третьего дня поездки, отправиться в Новый Афон.

В Новом Афоне у туристов будет возможность увидеть знаменитый Новоафонский монастырь, пещеру и рукотворный водопад.

Четвертый и пятый дни будут посвящены знакомству с Сухумом. Путешественники посетят Илорский храм на территории курорта Очамчира, Центральный рынок, Сухумский ботанический сад, смотровую площадку на Сухумской горе и другие локации.