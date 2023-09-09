Где россияне хотят отдохнуть в ноябрьские праздники: популярные варианты
Сервис для организации путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, куда россияне планируют отправиться на ноябрьские праздники.
Согласно результатам исследования, 51,5 % россиян планируют поездки по стране. Эксперты проанализировали бронирование отелей по стране. На основе этих данных стало известно, что 16 % из тех, кто собирается провести праздники на родине, отправятся в Москву. В Санкт-Петербург намерены податься 13 %, а в Сочи – 12 %.
В путешествии по стране россияне предпочитают пользоваться услугами трех- и четырехзвездочных гостиниц. Лишь 9 % бронирований приходится на пятизвездочные отели.
Из вариантов за границей россияне чаще выбирают четырехзвездочные отели, чуть реже – трехзвездочные.
По популярности в лидеры выбивается турецкий город Стамбул. Туда планируют отправиться 6,4 % туристов. Помимо него, спросом также пользуются Бангкок (5,8 %), Дубай (3,5 %), Сингапур (3,1 %), Рим (2,9 %). В список популярных мест вошли Паттайя, Минск, Пекин, Шанхай и Париж. Ранее «ФедералПресс» писал, где можно отдохнуть в октябре. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева