Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах в ночь на 10 сентября, свидетельствуют Яндекс. Расписание».

Как минимум 22 самолета задерживаются с прилетом и вылетом, четыре авиарейса были отменены. Причины не уточняются.

Во Внуково задерживаются семь рейсов, один отменен. Столько же задерживаются в Домодедово, отменены три. Восемь рейсов задержаны в Шереметьево.