В России выросло число бронирований туров на осень

Число бронирований туров на эту осень выросло на 5-25 процентов год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации Travelata.ru, показатель вырос на 25 процентов, «Слетать.ру» — 5 процентов, уточняя, что сезонного снижения активности не произошло.

Средний чек по всем направлениям вырос на 15 процентов год к году — до 164 тысяч рублей, заявили в «Слетать.ру». Популярнейшим у россиян направлением, по-прежнему, остается Турция. Второе место среди зарубежных направлений занимает Египет.