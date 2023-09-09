Назван самый популярный город для путешествий на поезде

Пассажиры поездов летом чаще всего ездили в Москву, рассказали ТАСС в сервисе поездок и путешествий "Туту". Средняя стоимость билета в одну сторону на человека в столицу составила около 3,4 тыс. рублей. В Москву чаще всего отправлялись из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Симферополя, Анапы и Воронежа.