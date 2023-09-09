В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле

Бархатный сезон по праву считается лучшим в году временем для отдыха. Изнуряющая жара уже постепенно сходит на нет, вода в море по-прежнему теплая, пляжи полупустые, аэропорты не такие загруженные, а отели наперебой предлагают огромные скидки на проживание.

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Хотя отхватить лакомый кусочек сможет не каждый — места в лучших гостиницах туристы стараются забронировать заранее. Куда податься россиянам в это время года — разбиралась «Лента.ру».

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Отложенный спрос

По традиции самым популярным направлением у россиян в бархатный сезон остается Турция. В 2023 году в стране открылось много новых отелей, предлагающих отдых для семей с детьми, где есть мини-клубы, питание по системе all inclusive. В сентябре-октябре особым спросом пользуется провинция Анталья и ее курорты.

Причем не только у иностранцев. Сентябрь — традиционное время отпуска для граждан республики, поэтому турки со всех частей страны устремляются в Белек, Сиде, Аланью, Кемер, Каш. Днем температура воздуха не превышает 30 градусов, а вода в море достигает 27-31 градуса. На побережье Эгейского моря в Кушадасы температура воды порядка 25 градусов, а на самом популярном курорте турецких богачей — в Бодруме — море довольно бодрящее, в пределах 21-24 градусов.

Чтобы вся семья могла насладиться бархатным сезоном, учебный год для школьников в стране начинается в середине сентября, для студентов — в начале октября.

Адовая августовская жара идет на спад день ото дня, море при этом долго держится теплым. Вечерами и по утрам есть чем дышать. Погода чудесная «Лети-В-Лето»

Тем временем российские школьники и студенты возвращаются на родину, чтобы успеть на учебу 1 сентября, поэтому обычно в конце августа — начале сентября поездки не пользуются особым спросом.

На формирование цен влияет и другая тенденция, рассказали в турагентстве. «До этого туристы выбирали акции раннего бронирования, предпочитая зимой покупать путевки на лето, а весной — на осень. Сейчас у путешественников популярен отложенный спрос: бронируют летний отдых летом, зимний — зимой, и так далее. Туроператорам ничего не остается, как снижать цены», — пояснили в «Лети-В-Лето».

40 процентов достигают скидки на туры

В этом году в республике в разы выросли цены на продукты и услуги, из-за высокой инфляции сильно подорожало размещение в самих отелях. Если летом цены начинались от 100 тысяч рублей на одного человека, то сейчас бюджетные варианты стоят от 60-70 тысяч рублей на двоих.

«С июня по август за 200 тысяч на двоих можно было поехать в очень скромный отель, что-то поинтереснее начиналось от 250-300 тысяч рублей на двоих. Сейчас "пятерки" экономкласса стоят от 100 тысяч рублей на двоих, а пятизвездочные отели нормального уровня — от 160-200 тысяч на двоих», — пояснили в «Лети-В-Лето».

Дешевле стало добираться до Турции и самостоятельным туристам. Билет на одного человека в начале сентября в обе стороны чартером стоит от 21,5 тысячи рублей на человека.

В погоне за арабским колоритом

Для отдыха осенью российские туристы также выбирают Египет и Эмираты. В этих странах бархатный сезон обычно приходится на ноябрь, но в сентябре-октябре воздух уже не накаляется до высоких температур, поэтому путешественники чувствуют себя вполне комфортно.

На курорты ОАЭ и Египта россияне могут добраться прямыми рейсами

В сентябре в Египте тоже снизили цены, хотя такого контраста, как в Турции, все же нет, поскольку летом в стране стоимость туров не взлетала настолько высоко.

Как пояснила руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева, в трехзвездочные отели туры на двоих начинаются от 93 тысяч рублей, в «четверки» — от 98 тысяч рублей, а в «пятерки» — от 112 тысяч рублей.

Для путешественников, которые хотят отправиться на экскурсии по Западной пустыне, сентябрь и октябрь — идеальное время. Летом температура достигает 50 градусов, зимой хотя и около 20 градусов, но очень рано темнеет, а весной дуют очень сильные ветры.

Осенью воздух в Египте прогревается до 34 градусов, а вода — до 28 градусов

В это время путешественники обычно осматривают достопримечательности в Каире, выезжают к пирамидам в солнечной пустыне, изучают древние гробницы, осматривают катакомбы Ком-эль-Шукафа или посещают выставку современного искусства в Александрийской библиотеке.

Бархатный сезон в Египте начинается скорее в ноябре, но в это время года в стране короткий световой день, в 16:00 уже темно. В море купаются только утром, в темное время суток делать это категорически запрещено, так как к побережью Красного моря подплывают опасные морские хищники.

Самыми популярными у туристов, которые любят полежать на пляже, по-прежнему считаются два направления: Шарм-эш-Шейх и Хургада. На побережье можно заняться снорклингом или дайвингом, провести день на яхте или отправиться к мысу Рас-Мохаммед, который считается одним из самых живописных мест на Красном море. Там есть соленые озера, пляжи для подводного плавания, геологические разломы и мангровые заросли.

Что касается ОАЭ, то первые месяцы осени температура в Дубае практические не отличается от августовской. Днем около 40 градусов, ночью температура около 25 градусов, вода в Персидском заливе около 32 градусов. Единственное преимущество по сравнению с летом — в сентябре в ОАЭ уже нет такой влажности (летом она может достигать 95 процентов, из-за чего у туристов возникает ощущение, что они попали в парилку).

Днем туристы отдыхают около бассейнов, которые специально охлаждают до 21-24 градусов, в море плавают обычно утром или после заката.

В Эмиратах в сентябре еще невысокий сезон, они дают скидки 30-40 процентов, причем даже топовые отели. Плюс есть акции, бесплатное проживание детей с родителями. То же самое в сентябре в Египте, Таиланде. С ноября ситуация изменится Майя Котляр

Туры в трехзвездочные отели Дубая начинаются от 73 тысяч рублей на двоих, четырехзвездочные — от 78 тысяч рублей, пятизвездочные — от 100 тысяч рублей.

Как попасть в Египет или ОАЭ Попасть как в Египет, так и в ОАЭ россиянам довольно просто: нужен действующий не менее полугода с даты въезда в страну загранпаспорт. Также рекомендуется страховка, хотя ее наличие, как и сертификат о вакцинации, вовсе не обязательны. В ОАЭ россиянам можно находиться до 90 суток, виза не нужна. Для въезда в Египет нужна виза, ее оформляют заранее на портале visa2egypt.gov.eg, чтобы не стоять в очереди в аэропорту по прибытии, или же получают по прилете. Стоит она 25 долларов (2,4 тысячи рублей) и действует 30 дней.

Через Азию в Европу

Многие туристы в начале осени любят летать в Европу, но попасть туда все так же дорого и сложно. Первый челлендж — заполучить визу. После отмены Евросоюзом упрощенного визового режима с Россией разрешение на въезд по-прежнему выдают Австрия, Венгрия, Греция, Испания, Италия и Франция.

Как подавать документы на шенген Подавать документы рекомендуют не позже полутора-двух месяцев до выезда. Необходимо предоставить оригинал и копии всех страниц загранпаспорта, фотографии, страховку на сумму не менее 30 тысяч евро на каждого человека, бронь отеля или приглашение от гражданина страны с информацией о проживании, предъявить билеты в обратную сторону, а также подтвердить платежеспособность туриста.

Срочные визы вообще не выдают, а срок рассмотрения документов увеличился до 15-45 дней.

Самостоятельное оформление шенгена обойдется в 80 евро (8,3 тысячи рублей) для лиц старше 12 лет, 40 евро (4,2 тысячи рублей) — для детей от шести до двенадцати лет.

Через туроператора визу при покупке путевки в одну из европейских стран можно оформить за 140-165 евро (14,6-17,2 тысячи рублей) с человека

В начале лета визы хорошо выдавали Греция, Испания и Франция. В последнее время участились случаи отказа россиянам в шенгене. Как пояснила Котляр, стала чаще отказывать Испания. «Греки же выдают только однократные визы», — дополнили в «Лети-В-Лето».

10 процентов составляет отказ в выдаче шенгенских виз россиянам

Вторая сложность, с которой сталкиваются россияне, отправляющиеся в Европу, — логистика. Прямые рейсы так и не возобновили, поэтому туристы предпочитают летать через Тбилиси, Ереван, Стамбул, Белград или Эль-Кувейт.

Самый дешевый перелет с двумя пересадками из Москвы, например, в Париж стоит от 54 тысяч рублей. В дороге придется провести полтора дня. Самый удобный рейс в столицу Франции с одной пересадкой стоит от 80 тысяч рублей.

С запуском прямых рейсов из Москвы в Кутаиси россияне могут сэкономить на поездках в Европу. Дешевле всего будет стоить поездка на Кипр: стоимость перелета из Кутаиси в Ларнаку составит 4 тысячи рублей. Далее следует Венгрия — авиабилет в Будапешт обойдется в 4,8 тысячи рублей в одну сторону

В Черногории и на Кипре бархатный сезон продолжается до середины ноября так же, как и на юге Турции, если погода позволит, пояснили эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия».

Цены на Кипр в сентябре начинаются от 180 тысяч рублей на двоих за проживание в трехзвездочном отеле, в четырехзвездочном — от 197 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 258 тысяч рублей.

В сентябре температура на Кипре не поднимается выше 30 градусов, в западной части — в пределах 27 градусов. Там находятся живописные горы массива Троодос. Средиземное море становится на пару градусов прохладнее, чем летом, но в целом температура воды составляет порядка 28 градусов

Вечерами уже чувствуется наступление осени, поэтому путешественники, отправляясь на прогулку, берут с собой кофты, джинсовки или легкие накидки.

Россияне в основном едут на остров, чтобы посетить разнообразные экскурсии, посвященные античной истории, насладиться местной кухней, богатой рыбой и морепродуктами, а также вдоволь накупаться.

74 кристально чистых пляжа на Кипре отмечены голубым флагом. Это больше, чем в любой другой европейской стране

Самыми популярными в бархатный сезон по традиции считаются курорты Айя-Напа, Протарас и Лимассол. В районе Айя-Напы — светло-голубая вода и белый песок, как на Мальдивах. Этот регион считается самым тусовочным, с наиболее развитой инфраструктурой, в центре множество кафе и клубов.

В районе Лимассола — ярко-синее море и вулканический песок, как на Тенерифе. Путешественники, которые любят более размеренный отдых, отправляются в Протарас. Этот курорт прослыл более бюджетным: цены на отдых здесь ниже, а отели — проще.

Туристы старшего возраста любят Пафос, где с экскурсиями можно посмотреть огромный археологический парк под открытым небом «Царские гробницы» и Пафосский замок

Для въезда на территорию острова туристам нужна национальная кипрская виза.

Как получить кипрскую визу Кипрская виза стоит 80 евро (8,3 тысячи рублей). Туроператор сделает это на 10-15 евро (тысяча — полторы тысячи рублей) дороже, зато не придется возиться с бумагами. Визы дают быстро и охотно. Документы на них советуют подавать за девять дней до вылета, хотя при срочном вылете можно успеть все сделать за три дня.

Доступная россиянам Европа

Одной из немногих европейских стран, куда можно беспрепятственно попасть россиянам, остается Сербия. Долететь до страны можно прямым рейсом (стыковочные перелеты через Стамбул обойдутся примерно в два раза дешевле), к тому же не нужно оформлять визу. Находиться на территории страны без визы можно до 30 дней.

В основном путешественники прилетают, чтобы прогуляться по Белграду — посмотреть Старый город, сходить в храм Святого Саввы, совершить круиз по Дунаю. Вдоль реки есть множество красивых крепостей, некоторые остались со времен Османской империи.

Также есть гастротуры, трекинг, оздоровительный отдых на термальных курортах, известных еще со времен Римской империи. В стране насчитывается около тысячи горячих, холодных, минеральных и термальных источников, среди них курорты Врдник Баня, Врнячка-Баня, который называют сербскими Карловыми Варами, Златибор, Сокобаня. Сюда приезжают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, язвой желудка, сахарным диабетом.

Туристы едут в Златибор, чтобы подышать горным воздухом, посмотреть пещеры, водопады, реки и леса

«Это лето было дико душное. Мало того что жара была, как всегда, до сорока градусов, так еще на улице была настоящая баня. Приходилось много сидеть дома. Сентябрь, октябрь и начало ноября — идеальное время для поездок. Тут нет моря, поэтому летний отдых — это совсем не сербская тема», — пояснила россиянка Ольга, живущая в Белграде.

По ее словам, осенью туристы также отправляются в соседние с Белградом города, похожие на европейские, — Нови-Сад (из Белграда можно добраться на скоростном поезде всего за полчаса) и Суботица.

Они долгое время принадлежали Австро-Венгрии, и это чувствуется. Там другая еда — более венгерская. Начало осени — время, когда можно выпить молодого вина. В Сербии множество виноделен, и туристы могут отправиться по одному из винных маршрутов Ольга

По ее словам, в стране также существует много национальных парков: Тара, Джердап — в них открывается живописный вид на горы и озера.

По странам Ближнего зарубежья

Россияне, не желающие заморачиваться с визами и длинными перелетами с пересадками, выбирают поездки в страны СНГ. Чтобы попасть в Белоруссию и Армению, даже не нужен загранпаспорт.

Улететь из Москвы в Ереван и обратно в сентябре можно за 18,5 тысячи рублей, в Минск — за восемь тысяч рублей

Довольно популярным направлением у россиян в бархатный сезон стал Узбекистан, рассказывает путешественник и блогер, автор канала «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов.

После ряда изменений по либерализации правил въезда и пребывания в стране сюда поехали тысячи путешественников из десятков государств. Сейчас в Узбекистан без визы или с электронной визой могут въехать граждане более чем 100 государств. Кроме того, россиянам не нужна регистрация в стране, если они находятся там менее 15 дней. Число формальностей свели к нулю Тимур Юсупов

Россиянам виза для въезда в Узбекистан не нужна, зарегистрироваться по месту пребывания нужно только в случае, если турист пробудет в стране больше 15 дней. При себе лучше иметь обратные билеты.

Сентябрь и октябрь, как и в период с апреля по июнь, — лучше время для посещения Узбекистана. Здесь спадает летняя жара, когда температура днем превышает 40 градусов, а ночью не падает ниже 30 градусов

«В Узбекистан россияне едут за восточным колоритом в понятной упаковке: в стране нет языкового барьера — большинство говорит на русском, у узбеков достаточно близкий к русскому менталитет, в городах работают привычные россиянам сервисы», — пояснил Юсупов.

Чаще всего туристы едут посмотреть три древних города — Самарканд, Бухару и Хиву, ансамбли которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, путешественники останавливаются на день-два в Ташкенте, где можно посмотреть, как современная архитектура соседствует с историей и советским модернизмом.

«Некоторые туристы доезжают до гор — в паре часов езды от Ташкента можно увидеть Западный Тянь-Шань. Зимой здесь можно покататься на лыжах на современном курорте Амирсой, а летом полюбоваться лугами, похожими на альпийские», — пояснил блогер.

По его словам, также интерес представляет Аральское море, практически высохшее.

Сейчас туристы также едут в Муйнак — некогда рыболовецкий городок на берегу Арала, который стоит посреди пустыни на фоне проржавевших остовов рыбных траулеров Тимур Юсупов

В целом Узбекистан предлагает экскурсионные, обзорные этнотуры и гастротуры. Их стоимость начинается от 78 тысяч рублей на человека. В пакет не включен перелет из России в Узбекистан.

₽27 тысяч стоят билеты из Москвы в Ташкент и обратно

Как попасть в страны СНГ Для поездки в большинство стран СНГ нужны загранпаспорт, медицинская страховка (по желанию) и бронь отеля или апартаментов. В Азербайджане дольше других действовал коронавирусный режим, но и его в итоге отменили.

Идеальное время для поездок

В отличие от осени 2022 года в 2023-м, как рассказали в турагентствах, российские туристы активно едут в в Венесуэлу, Таиланд, на Шри-Ланку, несмотря на то что сейчас особо не сезон.

«Туристам хочется экзотики. На Карибах особой популярностью пользуется Венесуэла, она дешевле Кубы. На азиатском направлении — Таиланд и Шри-Ланку, погода в это время года довольно переменчива, в океане возможны волны. Но там всегда есть чем заняться даже во время дождей: сходить на массаж, экскурсии, заняться аюрведой», — рассказали в «Лети-В-Лето».

Стоимость путевок в Таиланд на двоих в трехзвездочный отель начинается от 130 тысяч рублей, в «четверку» — от 135 тысяч, в пятизвездочный — от 141 тысячи рублей

Недельный тур на двоих в четырехзвездочный отель на Шри-Ланке стоит от 118 тысяч рублей.

По мнению экспертов сервиса «Яндекс.Путешествия», десятка самых популярных направлений во время бархатного сезона у россиян выглядит так:

Турция; Армения; Узбекистан; Казахстан; Азербайджан; Израиль; ОАЭ; Таиланд; Китай; Киргизия.