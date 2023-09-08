Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски в Египет, Индию и ОАЭ
Росавиация выдала несколько допусков российским авиакомпаниям на формирование полетных программ за границу. Среди направлений представлены и популярные у российских туристов курорты.
В частности, «Аэрофлот» может планировать программы из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На каждый курорт нацпер вправе поставить до семи рейсов в неделю. Кроме того, авиакомпания получила допуски и в Дубай из Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также из Кольцово на Пхукет.
«Аэрофлот» и «Россия» теперь могут осуществлять перелеты и на самый популярный у российских туристов курорт Индии. Помимо прочего, перевозчики вправе формировать полетные программы в Гоа из Красноярска и Новосибирска.
Обе авиакомпании также получили возможность ставить рейсы в китайский Харбин из Москвы и Красноярска. При этом нацпер лишился временного допуска из Хабаровска в Сеул. Впрочем, перевозчик им так и не воспользовался, прямых рейсов из России в Южную Корею сейчас нет.
Также ведомство выдало допуски в страны ближнего зарубежья. Среди них: Киргизия («Северный ветер», Казань – Бишкек), Таджикистан («Северный ветер», Оренбург – Душанбе, Казань – Куляб, Казань – Бохтар) и Узбекистан («Азимут», Пермь – Ташкент, Махачкала – Наманган).