В Таиланде туристы не попали в рабство благодаря знанию языка

В Таиланде туристы из Малайзии сбежали от таксиста после того, как подслушали его разговор по телефону. Об этом сообщает Must Share News.

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Инцидент произошел во время отпуска компании из пяти человек, трое из которых были девушками. Вместе туристы заказали машину до аэропорта Бангкока с помощью приложения-агрегатора.

Компанию встретил черный пикап с тонированными окнами. Все время поездки водитель разговаривал с кем-то по телефону. Знающий тайский язык турист заметил, что абоненты обсуждают пол пассажиров, возраст и другие данные. Путешественники подумали, что их везут не в аэропорт.

Они также обратили внимание на другие странности, поэтому попросили таксиста остановиться, чтобы якобы сходить в туалет, но мужчина отказал им. В результате компания вышла посреди дороги и убежала. Водитель за ними не погнался и не потребовал оплату.