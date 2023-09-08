Названы лучшие и худшие меню авиакомпаний

На высоте выше десяти километров вкусовые рецепторы воспринимают еду искажённо. Это берут в расчёт некоторые авиакомпании, составляя оригинальное меню.

Однако другие перевозчики предлагают лишь посредственные снеки, пишет Food.ru

Qatar Airways является одной из самых престижных авиакомпаний в мире. Меню перевозчика полностью соответствует этому званию.

При покупке билета можно выбрать тип питания: от веганского и диабетического до кошерного, безлактозного и фруктового меню.

Помимо основных блюд доступны свежеиспечённый хлеб, десерты и напитки.

Turkish Airlines покоряет обедами для эконом-класса. Меню разрабатывают лучшие шеф-повара Турции, а предпочтение отдаётся сезонным продуктам.

Emirates предлагает на внутренних рейсах эконом-класса курицу-барбекю, сезонные фрукты, фриттату с перцем. На дальних есть паэлья, овощные блинчики, яблочно-карамельный мусс.

В бизнес-классе предлагают жареную говяжью вырезку, творог с перцем, шоколадный пирог с манго.

Air France предлагают меню, составленное французскими шеф-поварами. В нём внимание уделяется локальным мясным, молочным и яичным продуктам.

«Аэрофлот» предлагает каши, горячие блюда с овощами, булочки и шоколад. Меню комфорт- и бизнес-класса разработал бренд-шеф АО «Аэромар» Владимир Соколовский совместно с победителями Первого всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф».

Неудачные меню есть у Ryan Air – это ирландский лоукостер с платной едой. На борту предлагают множество банальных горячих закусок и сэндвичей.

Azur Air критикуют за экономию и плохой сервис. Питание предлагают только на рейсах длиннее пяти часов. На коротких рейсах есть только горячие и прохладительные напитки.