Назван лучший курорт для серфинга в мире

Kuda Villingili, отель класса люкс в атолле Северный Мале на Мальдивах, стал “Лучшим курортом для серфинга” по мнению Travel Trade Maldives (TTM) Awards 2023. Эта награда отмечает вклад Kuda Villingili в популяризацию серфинга, а также уникальный сервис для гостей отеля. TTM Maldives – главная международная выставка, ежегодная проводящаяся на Мальдивах.

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У Kuda Villingili превосходные возможности для серферов всех уровней. Поблизости расположен домашний серф-спот Chicken Point с известными на весь мир волнами – одними из самых длинных на Мальдивах. В центре водного спорта курорта под названием Ocean Fanatics доступны услуги профессиональных инструкторов. Там же можно взять напрокат снаряжение мирового класса, которое можно проверить в деле на одном из лучших мальдивских спотов. Его длина составляет примерно 500 метров, серферов здесь ждут трехметровые волны.

Помимо домашнего спота, гостей Kuda Villingili могут отвезти на скоростной лодке на соседние поинты: Cokes, Ninjas, Sultans, Honkys и Jails, расположенные неподалеку от курорта. Большой выбор локаций привлекает в Kuda Villingili профессионалов и чемпионов мира по серфингу.