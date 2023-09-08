Египетская авиакомпания приостановит полеты в Москву

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию Росавиации.

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Федеральное агентство в ближайшее время проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет рейсами этого перевозчика россиян. На данный момент в стране отдыхают более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea, сообщили в турагентстве "Интурист".

Также уточняется, что в Red Sea Airlines заявили о готовности перенести дату поездки находящимся в Москве пассажирам на более позднюю. В случае отказа от перелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.