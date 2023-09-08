Правда или ложь: россиянам будут раздавать бесплатные туры в Индию?

«Один из депутатов действительно предложил запустить подобную программу, – подтвердили информацию в Госдуме. – Она коснётся граждан пенсионного возраста и семей с одним и более ребёнком, которые хотели бы посетить Индию. Причина в том, что в нашей стране после различных торговых операций остались рупии, которые невозможно перевести в другие валюты или закупить какой-то импорт. А жители ещё с 2019 года практически перестали выезжать на заграничный отдых – сначала пандемия, потом санкции».