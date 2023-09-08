Правда или ложь: россиянам будут раздавать бесплатные туры в Индию?
Появился слух, что очень скоро у жителей страны может появиться возможность слетать в Индию за счёт государства. Дело в том, что принадлежащие России по итогам торговых операций индийские рупии «зависли» на счетах без возможности их использования. Поэтому их решено направить на покупку туров для жителей, которые стали гораздо реже отдыхать за границей. Чтобы узнать, так ли это, редакция «Нового дела» дозвонилась в Москву.
«У нас нет такой информации», – сообщили в федеральном агентстве по туризму.
Детали пояснили в Государственной Думе.
«Один из депутатов действительно предложил запустить подобную программу, – подтвердили информацию в Госдуме. – Она коснётся граждан пенсионного возраста и семей с одним и более ребёнком, которые хотели бы посетить Индию. Причина в том, что в нашей стране после различных торговых операций остались рупии, которые невозможно перевести в другие валюты или закупить какой-то импорт. А жители ещё с 2019 года практически перестали выезжать на заграничный отдых – сначала пандемия, потом санкции».
Предложение направили в российское правительство, официального ответа пока не последовало.
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