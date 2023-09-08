Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха зимой

Самым дешевым для отдыха является внутренний туризм, так как в России можно найти туры на любой кошелек, рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые бюджетные направления для зимнего отдыха внутри страны и за ее пределами.

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Внутренний туризм

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«Внутри страны есть разные возможности. Даже можно слетать посмотреть северное сияние в Мурманске, на Кольском полуострове, заплатив всего 25 тысяч рублей за трехдневный тур. Можно уехать на базы отдыха в Карелии, можно уехать на Алтай, на Сахалин, в Архангельск. Я уже молчу про возможности Сочи, Краснодарского края. Сейчас уже море холодает, но можно подняться выше, в Красную поляну, фактически за любой бюджет в зависимости от предпочтений», — высказалась эксперт.

Выездной туризм

По ее мнению, в выездном туризме зимой хитом будет Турция, которая в течение последних трех лет становится всесезонным направлением. Дело в том, что в стране наблюдается дефицит российских туристов — вместо ожидаемых 4 миллионов в этом сезоне их посетили всего 2,5 миллиона человек. Из-за этого в Турции стремятся притягивать туристов за счет удешевления размещения. А так как там большой выбор отелей, то отдохнуть можно даже за 50 тысяч рублей.

«Плюс Турция выводит продукты отелей с горячими бассейнами. Я имею в виду Анталийское побережье — оно всесезонное. Туда хлынут туристы, поскольку Турция зимой становится самым бюджетным направлением. Произойдет рокировка с Эмиратами. Если Эмираты летом забирали часть турецкого турпотока, сейчас Турция заберет большую часть эмиратского турпотока, поскольку зимой Эмираты уже недешевые», — поделилась Котляр.

Самым бюджетным направлением мог стать и Египет, так как отели там осенью дают скидки до 30 процентов. Однако из-за дефицита по перевозке цены на отдых там сравнимы с пакетом в ОАЭ. «Это небывалая история. Средний ценник в четырехзвездочном отеле — 150 тысяч и выше на двоих. Это неделя с перелетом», — уточнила она.

Азиатские направления

Собеседница «Ленты.ру» полагает, что лидером среди азиатских направлений станет Таиланд, потому что там большое покрытие разнообразных отелей и туда осуществляют перевозку из всех крупных регионов России.

На втором месте, по словам Котляр, окажется Шри-Ланка. Несмотря на дорогой перелет, там очень дешевое размещение, поэтому туда тоже массово хлынули туристы. Также запрос есть на Бали, Малайзию, Филиппины.

Эксперт отметила, что большую конкуренцию Таиланду, Сейшелам и Мальдивам в этом году может составить Занзибар. Рейсы туда как раз должны запустить к зиме. «Там есть более доступные отели и, в отличие от Даманского и Сиамского заливов, там Индийский океан, что привлекает аудиторию», — объяснила она.