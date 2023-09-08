В Паттайе пожар уничтожил популярное у туристов место

Вчера вечером в курортной Паттайе произошел сильный пожар на территории Floating Market – одной из самых известных туристических достопримечательностей курортного города. «Плавучий рынок» ежедневно посещали тысячи туристов. Пожар начался после закрытия, и никто из отдыхающих не пострадал, сообщило The Pattaya News.

По свидетельству очевидцев, когда они закончили работу в 7 часов вечера и уже собирались пойти по домам, в центральной части рынка у деревянных туалетов был замечен сноп искр. Затем вспыхнул огонь, который стремительно охватил торговые павильоны и кафе, сделанные из легко воспламеняемых материалов.

В тушении рынка приняли участие пожарные расчеты на двух десятках машин. Прежде чем удалось погасить огонь, многие постройки были полностью уничтожены.

Издание отмечает, когда одни продавцы отчаянно пытались уберечь прилавки и вытаскивали из пламени товары, другие прыгали в воду, спасая свои жизни. «Плавучий рынок» расположен на сети каналов между несколькими озерцами на площади 100 тыс. кв. м. Несколько человек получили легкие травмы.

В соцсетях рассказали, что, к счастью, не пострадали животные из мини-зоопарка. Вечером их переводят на другую площадку. Туристов в парке также развлекало несколько слонов, которых погонщики увели в безопасное место.