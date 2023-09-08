В Паттайе пожар уничтожил популярное у туристов место

В Паттайе пожар уничтожил «Плавучий рынок»
Вчера вечером в курортной Паттайе произошел сильный пожар на территории Floating Market – одной из самых известных туристических достопримечательностей курортного города. «Плавучий рынок» ежедневно посещали тысячи туристов. Пожар начался после закрытия, и никто из отдыхающих не пострадал, сообщило The Pattaya News.
По свидетельству очевидцев, когда они закончили работу в 7 часов вечера и уже собирались пойти по домам, в центральной части рынка у деревянных туалетов был замечен сноп искр. Затем вспыхнул огонь, который стремительно охватил торговые павильоны и кафе, сделанные из легко воспламеняемых материалов.
В тушении рынка приняли участие пожарные расчеты на двух десятках машин. Прежде чем удалось погасить огонь, многие постройки были полностью уничтожены.
Издание отмечает, когда одни продавцы отчаянно пытались уберечь прилавки и вытаскивали из пламени товары, другие прыгали в воду, спасая свои жизни. «Плавучий рынок» расположен на сети каналов между несколькими озерцами на площади 100 тыс. кв. м. Несколько человек получили легкие травмы.
В соцсетях рассказали, что, к счастью, не пострадали животные из мини-зоопарка. Вечером их переводят на другую площадку. Туристов в парке также развлекало несколько слонов, которых погонщики увели в безопасное место.
По предварительным оценкам, ущерб составил около 50 млн бат (1 бат – 2,76 руб.). Администрация рынка пообещала, что после окончания расследования ЧП сразу приступит к восстановлению туристического объекта. Вход на него для туристов платный – 200 бат, а экскурсии продавали за 500–700 бат.