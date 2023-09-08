Стало известно о массовой задержке и отмене рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах в пятницу, 8 сентября, произошла отмена и задержка 34 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 14 самолетов, 6 — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 2 авиарейса, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 6 рейсов.