С приходом осени спрос на путешествия по Узбекистану традиционно увеличивается. Во сколько обойдется отдых в стране в ближайшие месяцы, рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

За неделю отдыха вдвоем в пятизвездочном отеле придется заплатить от 160 000 рублей, в четырехзвездочном – от 80 000 рублей. В гостиницах с меньшим количеством звезд можно разместиться за значительно более скромную сумму – от 20 000 рублей. Стоимость зависит от питания и города размещения.

Что касается экскурсионных туров, то их стоимость варьируется в пределах 37 000 и 204 000 рублей. Расценки отличаются в зависимости от авиабилетов, достопримечательностей, которые входят в пакет путевки.