Спрос среди россиян на отдых в Венесуэле является стабильным, путешественники бронируют туры на осенние каникулы, ноябрьские и новогодние праздники. Во сколько обойдется отдых на курорте, рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Так, цены на туры на венесуэльский остров Маргарита с вылетом в конце сентября или первой половине октября на 11 ночей начинаются от 200 000 на двоих. Отдых в Новый год обойдется на 30% дороже – от 330 000 рублей.

Согласно данным властей Венесуэлы, с мая 2021 года остров Маргарита посетили почти 30 000 россиян. С тех пор карибское направление считается круглогодичным.

Добраться до Венесуэлы можно прямым рейсами авиакомпаний Nordwind и Conviasa, рассказали представители туристических агентств.