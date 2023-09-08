Туристы пострадали от нападения ранее безобидных рыб в Испании
В Испании отдыхающих стали кусать рыбы. Их привлекают родинки, бородавки и ранки.
Сообщается, что нападения зафиксировали на пляже Поньенте в Бенидорме. Уже пострадало около 15 туристов. Кусаться стала чернохвостая облада – это серая рыбка с черным пятном на хвосте, ее длина может достигать 30 сантиметров.
Отдыхающих предупредили, что рыбу в основном привлекают родинки, бородавки, раны на коже, особенно у пожилых. После укусов остаются раны от зубов.
Эксперты заявляют, что на обмен веществ и аппетит рыб повлияло повышение температуры морской воды. Впервые укусы чернохвостой облады были зафиксированы в 2017 году, пишет "МК" со ссылкой на испанскую газету Informacion.es.