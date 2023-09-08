Еще одна страна планирует отменить визы для россиян

Ангола планирует ввести безвизовый режим для российских граждан. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщают "Известия" с ссылкой на слова посла России в Анголе Владимира Тарарова.

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На сегодняшний день для получения туристической визы требуется предоставить стандартный набор документов: авиабилеты, справки с места работы и о состоянии банковского счета. Поимо этого, необходимо оплатить консульский сбор, размер которого составляет около 100 долларов.

"Эта инициатива – прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", – приводятся слова Тарарова.

Сейчас на Африканском континенте есть несколько стран, в которые россияне могут въехать без визы. В их числе Тунис, Марокко, ЮАР и Намибия.