Эксперт по туризму Котляр рассказала, как сэкономить на путешествиях

Эксперт по туризму и основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала «Ленте.ру», как сэкономить на путешествии. Она посоветовала летать в межсезонье. В это время скидки бывают скидки до 40%.

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Демпинг, по её словам, начинается уже во второй половине сентября. В Турции он действует до весны. Сейшелы, Мальдивы и Таиланд предоставляют скидки до ноября. Котляр посоветовала летать в ОАЭ до середины октября, потом скидок не будет.

Эксперт порекомендовала не бояться летать стыковками. Так будет дешевле. Прямой рейс до Мальдив будет почти в два раза дороже в ноябре, чем с пересадкой в Омане. Майя Котляр посоветовала летать в юго-восточную Азию через Бахрейн. Там недорогие билеты и хороший хаб. Не стоит лететь через Дубай, там высокие цены.