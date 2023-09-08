Россияне установили рекорд по числу отдыхающих в Таиланде. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что такого успешного лета, как в этом году, ещё не было. Причиной тому назвали широкую программу и демократичные цены.

До пандемии Таиланд посещали почти 50 тыс. россиян в месяц. В этом году – более 60 тыс. В течение лета в страну прибыло 180 673 россиянина. В июне – 50 770, во второй летний месяц – 64 929 и в августе 64 974 россиянина.

С начала года в Таиланд приехали 921 477 граждан России. Россия заняла первое место среди неазиатских стран по числу путешественников, которые приехали в Таиланд.

Затем идут Великобритания (513 313), ФРГ (426 936), Франция (360 794). Замыкает список Израиль со 158 886 туристами.

В «Интуристе» Таиланд попал в пять востребованных направлений летнего сезона.

В страну выполнялись чартерные рейсы от компаний «Икар», AZUR air и Red Wings, также регулярные от «Аэрофлота» и S7. Улететь можно было из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска.

Осенью и зимой полётная программа будет шире, сообщили в АТОР. Таиланд у россиян остаётся на первом месте среди стран, где они хотят провести новогодние выходные.

Отдых зимой обойдётся от 200 тыс. рублей на двоих на 10-11 ночей. Сэкономить можно, если купить туры в сентябре. Зимой они могут подорожать на 25%.