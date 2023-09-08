Туроператоры назвали стоимость отдыха в Венесуэле осенью

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Венесуэле, а также рассказали, как сэкономить с помощью акции раннего бронирования. Кроме того, пояснили, как добраться до курортов на Карибах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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Поездки в Венесуэлу пользуются стабильным спросом. Туристы оформляют брони на осенние каникулы, ноябрьские, новогодние праздники.

Эксперты рассказали, что сейчас действуют акции раннего бронирования на осень. Многие отели делают 20% скидки. Туры на остров Маргарита в сентябре, октябре на 11 ночей стоят от 200 тыс. рублей на двоих. Отдых на Новый год обойдётся не менее 330 тыс. рублей.

На курорт можно долететь прямым самолётом авиакомпании Nordwind и венесуэльской Conviasa. Из России полёты осуществляют раз в две недели.