Посол России в Анголе сообщил о планах отменить визы для россиян

"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден.



Эта инициатива - прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", — рассказал Тараров.