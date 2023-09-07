Из Сочи в Дубай запустят ежедневные прямые рейсы

Выполнять их будет авиакомпания «Россия» с 30 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте компании, которая является частью группы «Аэрофлот».

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Спрос на перелеты в ОАЭ увеличивается с октября, отмечают в компании, поэтому рейсов, которые доставляют туристов в Дубай и обратно три раза в неделю, вероятно, будет недостаточно.

Туристы обычно выбирают Дубай местом своего отдыха поздней осенью, поскольку температура воды и воздуха там в это время наиболее комфортна.

Ежедневные рейсы будут отправляться из Сочи в 1:00, прибывая в Дубай в 5:50 утра. Обратно можно будет вылететь в 7:05 утра и приземлиться в аэропорте Сочи в 10:00.