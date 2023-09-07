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Турция столкнулась с резким уменьшением дохода от туризма и готова умерить свои аппетиты

Министерство туризма и культуры Турции решило значительно скорректировать свои прогнозы по доходности в сфере туриндустрии. Власти страны признали, что их ожидания на ближайшие годы по поводу пополнения бюджета за счет иностранных гостей вряд ли оправдаются.

Турция столкнулась с резким уменьшением дохода от туризма
© tourdom.ru

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой сообщил, что за первые 6 месяцев доход от туризма в Турции составил 21,7 млрд долларов. Но, несмотря на рост турпотока относительно аналогичных периодов прошлых лет, показатели все равно не коррелируют с прогнозами.

На результаты повлияла совокупность факторов. Например, некоторые путешественники перед самым началом сезона отказались от броней в гостиницах и выбрали другие направления из-за масштабного землетрясения в стране. Кроме того, в этот раз подвела и погода. До середины июля температура воздуха и моря была ниже нормы, что стало негативным фактором для многих туристов.

Сильно по доходам от туризма бьют российские отдыхающие. Многие просто приобретают жилье в Турции и неофициально сдают его своим соотечественникам. Соответственно, прибыль остается в карманах арендодателей. Еще один фактор – снижение индекса покупательной способности россиян. Из-за этого туристы пусть и не отказываются от отдыха, но сокращают продолжительность отпуска.

В итоге министерство пересмотрело прогноз по доходам от туризма на следующие годы. Так на 2024-й он снизился с 68 до 59 млрд долларов, на 2025-й – с 77 до 65, на 2026-й – с 85 до 71. При этом министр не озвучил никаких планов по наращиванию турпотока. Пока в туристическом ведомстве негативную тенденцию признают как данность.