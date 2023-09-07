Турция столкнулась с резким уменьшением дохода от туризма и готова умерить свои аппетиты
Министерство туризма и культуры Турции решило значительно скорректировать свои прогнозы по доходности в сфере туриндустрии. Власти страны признали, что их ожидания на ближайшие годы по поводу пополнения бюджета за счет иностранных гостей вряд ли оправдаются.
Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой сообщил, что за первые 6 месяцев доход от туризма в Турции составил 21,7 млрд долларов. Но, несмотря на рост турпотока относительно аналогичных периодов прошлых лет, показатели все равно не коррелируют с прогнозами.
На результаты повлияла совокупность факторов. Например, некоторые путешественники перед самым началом сезона отказались от броней в гостиницах и выбрали другие направления из-за масштабного землетрясения в стране. Кроме того, в этот раз подвела и погода. До середины июля температура воздуха и моря была ниже нормы, что стало негативным фактором для многих туристов.
Сильно по доходам от туризма бьют российские отдыхающие. Многие просто приобретают жилье в Турции и неофициально сдают его своим соотечественникам. Соответственно, прибыль остается в карманах арендодателей. Еще один фактор – снижение индекса покупательной способности россиян. Из-за этого туристы пусть и не отказываются от отдыха, но сокращают продолжительность отпуска.
В итоге министерство пересмотрело прогноз по доходам от туризма на следующие годы. Так на 2024-й он снизился с 68 до 59 млрд долларов, на 2025-й – с 77 до 65, на 2026-й – с 85 до 71. При этом министр не озвучил никаких планов по наращиванию турпотока. Пока в туристическом ведомстве негативную тенденцию признают как данность.