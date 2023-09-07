Турция столкнулась с резким уменьшением дохода от туризма

Министерство туризма и культуры Турции решило значительно скорректировать свои прогнозы по доходности в сфере туриндустрии. Власти страны признали, что их ожидания на ближайшие годы по поводу пополнения бюджета за счет иностранных гостей вряд ли оправдаются.

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Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой сообщил, что за первые 6 месяцев доход от туризма в Турции составил 21,7 млрд долларов. Но, несмотря на рост турпотока относительно аналогичных периодов прошлых лет, показатели все равно не коррелируют с прогнозами.

На результаты повлияла совокупность факторов. Например, некоторые путешественники перед самым началом сезона отказались от броней в гостиницах и выбрали другие направления из-за масштабного землетрясения в стране. Кроме того, в этот раз подвела и погода. До середины июля температура воздуха и моря была ниже нормы, что стало негативным фактором для многих туристов.

Сильно по доходам от туризма бьют российские отдыхающие. Многие просто приобретают жилье в Турции и неофициально сдают его своим соотечественникам. Соответственно, прибыль остается в карманах арендодателей. Еще один фактор – снижение индекса покупательной способности россиян. Из-за этого туристы пусть и не отказываются от отдыха, но сокращают продолжительность отпуска.