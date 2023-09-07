Венеция введет плату за вход в город в 2024 году

В 2024 году власти Венеции в тестовом режиме введут плату за вход в город. Об этом в четверг сообщается на странице Ассоциации Туроператоров России в соцсетях.

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Уточняется, что подобная мера будет действовать 30 дней. Соответствующее решение принял городской совет, чтобы найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто только ее посещает».

Входной сбор в размере пяти евро будут платить туристы старше 14 лет, которые не остаются на ночевку. Как заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, плата за вход — это не способ заработать деньги: ожидаемые поступления лишь покроют расходы на проведение эксперимента».