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Из Свердловской области к Черному морю запустят дополнительные поезда

Жителям Свердловской области станет проще добраться до Черного моря. Уменьшить дефицит билетов на популярные курорты позволят дополнительные поезда.

Из Свердловской области к Черному морю запустят дополнительные поезда
© Ura.Ru

По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Всего на полигоне РЖД в сентябре назначили больше одной тысячи дополнительных поездов. Более шестисот из них курсируют по направлению курортов Черноморского побережья.