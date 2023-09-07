Из Свердловской области к Черному морю запустят дополнительные поезда

По данным Свердловской железной дороге, на сентябрь назначены дополнительные пассажирские поезда в направлении городов, расположенных вдоль Черноморского побережья. Они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам: из Екатеринбурга в Анапу, Адлер (станция Имеретинский курорт), а также Новороссийск. Билеты на них можно приобрести не только в кассах, но и на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».