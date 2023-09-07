Туристка лишилась отпуска в Европе и 250 тысяч рублей из-за проблем с паспортом

Туристка из Великобритании лишилась отпуска на курорте Европы и почти 250 тысяч рублей из-за севшего в другом месте самолета и проблемы с паспортом. Историей женщины поделилось издание Manchester Evening News.

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39-летняя Клавия Данкли летела с семьей из Манчестера на британскую заморскую территорию Гибралтар. Из-за непогоды рейс авиакомпании easyJet приземлился в испанском городе Малага, откуда пассажиров должны были довезти до курорта автобусами.

Однако в Испанию Данкли не пустили. Выяснилось, что ее ямайский паспорт с видом на жительство в Великобритании не дает права находиться в Евросоюзе. При этом на британской территории Гибралтар у Данкли не возникло бы проблем с документами.

Пассажирке не дали выйти из самолета, и она была вынуждена улететь обратно в Манчестер. Муж и двое детей решили последовать за ней, хотя у них были британские паспорта, которые давали им возможность остаться в Испании. В результате семья Данкли потеряла две тысячи фунтов стерлингов (245 тысяч рублей), потраченные на перелет и проживание.