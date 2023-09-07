В авиакомпании «Уральские авиалинии» назвали самые популярные направления для отдыха. По итогам августа в список вошли Сочи, Калининград и Махачкала. Всего за лето самолеты авиакомпании перевезли почти 3,3 млн человек, сообщили URA.RU в «Уральских авиалиниях».

«С 1 июня по 31 августа авиакомпания выполнила 18 964 рейса и перевезла 3 278 753 пассажира. Самыми популярными направлениями в августе стали: Москва — Сочи — Москва, Екатеринбург — Сочи — Екатеринбург, Москва — Калининград — Москва, Москва — Махачкала — Москва, Екатеринбург — Москва — Екатеринбург, Жуковский — Душанбе — Жуковский», — поделились в компании.

С начала года «Уральские авиалинии» перевезли более 6,2 млн пассажиров (около 70% из них пришлось на внутренние линии). В страны СНГ отправились более 1,7 млн пассажиров, а на международных линиях компания перевезла только 1 674 человека.