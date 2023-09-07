Горнолыжные трассы и канатку возведут на курорте «Ведучи» к концу 2024 года

© «Это Кавказ»

На всесезонном курорте «Ведучи» в Чечне в следующем году планируется построить новые горнолыжные трассы и канатную дорогу, которая свяжет северный и южный склоны.

«До конца следующего года планируется завершить строительство новых горнолыжных трасс, а также канатной дороги протяженностью 4,4 километра, которая свяжет северный и южный склоны курорта», — сообщается в пресс-релизе АО «Кавказ.РФ» по итогам встречи заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова в Москве.

Участники встречи также рассмотрели план модернизации цементного завода в Чечне, отметив высокий спрос на продукцию предприятия не только со стороны строительной отрасли региона, но и со всего Северного Кавказа. Завод включен в перечень системообразующих организаций федерального уровня и является стратегическим предприятием, позволяющим республике увеличивать объемы работ в строительной отрасли.

В рамках инвестиционного проекта предполагается построить новую линию с технологией производства цемента «сухим» способом, дополнительный цех помола, а также модернизировать сырьевое отделение завода.