Новый пассажирский павильон построят в аэропорту Иркутска

Подрядчику, поиски которого ведутся, предстоит выполнить проектирование, поставку и монтаж блочно-модульного сооружения с кровлей и лестницей. Павильон должен появиться на ул. Ширямова, 13 до 31 сентября 2024 года. Он будет оборудован электричеством, отоплением, а также системами водоснабжения и кондиционирования. Объект сделают одноэтажным, его площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров, большую часть которой займут зоны для прилетевших пассажиров и выдачи багажа, а также ожидания трансферных посетителей. Кроме того, отдельные пространства выделят для встречающих граждан, технических помещений, персонала, контроля и багажа. Организацию, которая займется строительством, выберут до конца сентября. В общей сложности ей собираются заплатить свыше 585 млн рублей – в стоимость включены цена материалов, командировочные, транспортные и другие расходы. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о преобразовании еще одного учреждения в Иркутской области – ангарского роддома, на территории которого в следующем году появится надземный переход. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева