На пляжах Сочи спасатели выгоняют курортников из штормового моря

Начало «бархатного» сезона выдалось в Сочи экстремальным. Грозы, а с ними град, шквалистый ветер и даже смерчи, зачастили в курортный регион так активно, что на несколько дней властям пришлось даже закрывать пляжи. И спасатели, как сообщает корреспондент ГлагоL Иван Илюхин, были неумолимы.

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На огороженных территориях, прилегающих к морю, висели замки. А тех, кто не обращал внимание на таблички и знаки и норовил залезть на пляж в дыры в ограде, а потом и в грозовое море, выгоняли без церемоний и грозили драконовскими штрафами.

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«Как штрафовали — не видела, как прогоняли — да! Смельчаки, как водится, пытались спорить, но заворачивали жестко. Ливень и гроза действительно не располагали к демократичным подходам», — рассказала туристка из Самары Марина.

Общее настроение «праздника непослушания» охарактеризовала и 12-летняя Ангелина Волкова из Мурманска.

«Все купаться и отдыхать хотят. Когда еще на море окажешься? А тут дождь! Подумаешь? Мы, бывает, в метель в школу ходим!» —отметила Ангелина Волкова.

На вопрос, чего это она на море, если новый учебный год уже стартовал, исподлобья смотрит на сидящую рядом на лежаке маму. Та объясняет вполголоса: «Отпуск только сейчас дали, не лишать же ребенка моря? За границу на зимних каникулах выбраться стало сложнее, да и дороже, вот, как получилось…»

Так получилось, судя по всему, не только у этой мамы. Детей на пляжах и в отелях не просто много, а очень много. И добрая их половина — вовсе не дошколята.

Меньше людей с началом учебного года не стало. Ну, разве что, немного. Ощущение, что увезли ребят строго к началу занятий лишь отличники по жизни. Как бы в будущем, опираясь на наметившуюся тенденцию, не пришлось официально сдвигать начало учебного года на всероссийском уровне.Со стартом «бархатного» сезона не торопятся падать и цены, как это наблюдалось раньше. Аренда лежака — 400 руб., с зонтиком — уже 600. Бесплатно все это лишь для счастливых обладателей карт отеля, к которому «прикреплен» пляж. Но если припоздниться и прийти после 10 утра, то можно остаться без лежаков и зонтов и им.

Запрет на купание объявлялся в первые дни осени. Теперь запрет сняли, хотя каждое утро над курортом по-прежнему висит черная туча. И завтраки в отелях проходят под потоки стихии.Однако, к обеду чернила с неба куда-то деваются и жара устанавливается такая, что даже не верится в утренний потоп. Усвоив эту особенность природы, народ не ждёт окончания дождя и дружным строем идет на пляж, едва ливень ослабляет хватку.

В связи с тем, что время для купания и загара смещается с утренних часов на дневной зной, на зонты спрос особый. Взять с собой коврик и заплатить только за зонт не получится. Комплект зонт с двумя лежаками стоит тысячу, просто зонт — ее же. Рынок диктует свои правила, спорить бессмысленно.

Точек общепита, кстати, появилось на курорте великое множество. И наесться в столовой недалеко от пляжа можно за те же 400, что стоит лежак. И это хотя и скромные, но довольно уютные точки, где уборщицы постоянно убирают и протирают столы и метут пол. А рядом с туалетом есть чистая раковина и кран с водой. На самом же пляже цены, конечно, вдвое, а то и втрое выше.