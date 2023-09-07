Объявлено о запуске чартерных рейсов в популярные страны

В АТОР рассказали, из каких городов будут совершаться чартерные рейсы Anex в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Кубу и Шри-Ланку.

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Туроператор «Анекс Тур» объявил о запуске зимних чартерных рейсов по семи направлениям. По данным АТОР, компания планирует совершать рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Кубу и Шри-Ланку.

В результате туроператор все популярные у российских туристов направления.

При этом в Египет можно будет добраться из Москвы, Санкт- Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Сочи и Уфы.

В ОАЭ будут выполнятся рейсы из десяти городов, а в Таиланд – из 11 городов России.

Рейсы на Шри-Ланку будут совершаться также из Москвы и Петербурга, а также Новосибирска и Красноярска. На Мальдивы можно будет долелеть только из Москвы.