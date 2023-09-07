В «Победилово» назвали популярные направления у пассажиров
В топ направления вошли Москва, Петербург и Сочи.
С начала года пассажиропоток по направлению Киров – Москва составил около 140 тыс. человек. Это на 19% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Пассажиропоток по маршруту Киров – Санкт-Петербург в этом году превысил 77 тыс. человек, что на 16% больше показателя прошлого года, сообщили в министерстве транспорта Кировской области
Самый большой рост пассажиропотока зафиксирован по маршруту Киров – Сочи. Показатель превысил 65 тыс. человек (рост аж на 40% относительно цифр 2022 года).