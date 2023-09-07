Где отдохнуть в октябре: топ доступных зарубежных направлений

Бархатный сезон в самом разгаре – аномальная жара спала, потоки туристов стали меньше, а море по-прежнему теплое. Ценители максимально спокойного отдыха чаще всего планируют отдых на октябрь. Куда без проблем можно улететь в этом месяце, «ФедералПресс» рассказал председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев.

«В ассортименте массовых направлений, во-первых, привычная Турция. Также можно улететь в Египет, Таиланд и ОАЭ. Открыта и Куба, которая пользуется особой популярностью у российских граждан. Это, в принципе, все, что можно предложить массовому потребителю», – отметил турэксперт.

Популярны и Мальдивы. Причем в последнее время, по словам Бобылева, по данному маршруту дают вполне рыночные предложения, ориентированные не только на богатых туристов. Стоимость отдыха бывает сопоставима даже с турецкой. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, подешевеют ли путевки в Турцию этой осенью. Фото с сайта unsplash.com