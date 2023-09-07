Турэксперт Бобылев ответил, подешевеют ли путевки в Турцию этой осенью
Лето 2023 года отличилось высокими ценами на отдых в Турции. Россияне жаловались, что за неделю в хорошем отеле с тарифом «все включено» им приходилось отдавать свыше 200 тысяч рублей за двоих. Многие надеются на снижение стоимости туров этой осенью, чтобы позволить себе отдых хотя бы под конец купального сезона.
Подешевеют ли путевки, «ФедералПресс» узнал у председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева.
«Я не думаю, что произойдет какое-то падение стоимости. Потому что, если взять динамику цен за предыдущие годы, нельзя сказать, что отдых за рубежом стал дороже. У нас изменилось просто соотношение рубля к доллару и евро, в связи с этим отдых для российских граждан в той же самой Турции стал дороже. Стоимость отдыха значительно возросла, но в рублевом эквиваленте», – пояснил турэксперт.
Турецкие операторы в этом сезоне не пошли на демпинг – они работали и работают в среднем ценовом диапазоне. Турки предпочитают больше заработать, чем ввезти большее количество туристов. Это видно по авиаперевозке, которая в принципе есть, и в какой-то период была даже избыточной – у турков были одни планы на количество туристов в летний сезон, но потом они резко корректировались. Потребительская способность у российских граждан упала, что вызвано экономическими и политическими факторами. В связи с этим отдых у россиян вышел из предметов первой необходимости, добавил Бобылев.
«Ожидать падения цен не стоит, потому что сентябрь и октябрь имеют высокую глубину продаж. Люди предпочитают планировать отдых в эти месяцы заранее. Мы видим, что количество туристов, которые в сентябре выезжают на отдых в Турцию, больше, чем в летние месяцы», – сказал он.
Турэксперты прогнозируют, что сентябрь и октябрь в текущем году будут пиковыми по этому направлению. Бобылев также отметил климатический бонус Турции – аномальная жара, которая была в августе, предполагает, что купальный сезон будет значительно увеличен. Вполне можно заключить, что он застанет еще и ноябрь. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о способе, который поможет сэкономить на отдыхе в Турции. Фото с сайта unsplash.com