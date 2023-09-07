Турэксперт Бобылев ответил, подешевеют ли путевки в Турцию этой осенью

Лето 2023 года отличилось высокими ценами на отдых в Турции. Россияне жаловались, что за неделю в хорошем отеле с тарифом «все включено» им приходилось отдавать свыше 200 тысяч рублей за двоих. Многие надеются на снижение стоимости туров этой осенью, чтобы позволить себе отдых хотя бы под конец купального сезона.

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Подешевеют ли путевки, «ФедералПресс» узнал у председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева.

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«Я не думаю, что произойдет какое-то падение стоимости. Потому что, если взять динамику цен за предыдущие годы, нельзя сказать, что отдых за рубежом стал дороже. У нас изменилось просто соотношение рубля к доллару и евро, в связи с этим отдых для российских граждан в той же самой Турции стал дороже. Стоимость отдыха значительно возросла, но в рублевом эквиваленте», – пояснил турэксперт.

Турецкие операторы в этом сезоне не пошли на демпинг – они работали и работают в среднем ценовом диапазоне. Турки предпочитают больше заработать, чем ввезти большее количество туристов. Это видно по авиаперевозке, которая в принципе есть, и в какой-то период была даже избыточной – у турков были одни планы на количество туристов в летний сезон, но потом они резко корректировались. Потребительская способность у российских граждан упала, что вызвано экономическими и политическими факторами. В связи с этим отдых у россиян вышел из предметов первой необходимости, добавил Бобылев.

«Ожидать падения цен не стоит, потому что сентябрь и октябрь имеют высокую глубину продаж. Люди предпочитают планировать отдых в эти месяцы заранее. Мы видим, что количество туристов, которые в сентябре выезжают на отдых в Турцию, больше, чем в летние месяцы», – сказал он.