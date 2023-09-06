Новый турецкий лоукостер откроет продажи билетов в марте

Билеты на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet появятся в продаже уже в марте 2024 года. Об этом сообщает издание Airporthaber.

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Авиакомпанию группа Turkish Airlines представила в конце июля. Кроме того, что низкобюджетный перевозчик создается на базе Anadolujet, «дочки» турецкого нацпера, об этом игроке авиарынка ничего не было известно. Однако теперь стали раскрываться подробности организационного процесса.

В частности, билеты на рейсы Ajet поступят в продажу в марте, но сначала в системе бронирования Anadolujet. Вылеты лоукостера стоят из международного аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен. Воздушная гавань известна своими демократичными тарифами. Оттуда, например, летает Pegasus Airlines.

При этом маршрутная сеть Ajet еще не афишируется. Но, по словам инсайдеров, перевозчик как минимум подхватит допуски Anadolujet, а среди них есть рейсы и в Россию.

Что касается флота авиакомпании, то ей достанутся самолеты предшественника. Среди них четыре Airbus A320 и 12 Airbus A321, семь бортов B737-8 и 46 машин B737-800. Часть сотрудников Anadolujet также перейдет в штат Ajet.