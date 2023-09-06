Россияне стали чаще отдыхать в Монголии

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили об увеличении туристического потока из России в Монголию. Это может означать рост популярности Монголии для отдыха россиян.

«С мая по август 2023 года таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией прошли более 146 тысяч пассажиров. Это на 70 % больше, чем в прошлом году», – сообщает ФТС в Telegram.

Такие данные предоставлены сибирскими таможенниками. При этом, пик нагрузки приходился на пятницу и выходные дни. Максимальный туристический поток пришелся на июль. Во второй половине августа в Монголии проходили ярмарки и фестивали, что также способствовало росту трафика из России в эти дни.