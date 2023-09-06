Юрист рассказал, как мошенники обманывают туристов в бархатный сезон

Юрист рассказал, как мошенники обманывают туристов во время отдыха в бархатный сезон
Именно ранней осенью активизируются мошенники, желающие воспользоваться доверчивостью туристов. О наиболее распространенных способах обмана "Известиям" рассказал юрист Илья Русяев.
По словам эксперта, чаще всего предприимчивые мошенники предлагают путешественникам по завышенным ценам "эксклюзивные" экскурсии, которые на самом деле таковыми не являются.
На втором месте антирейтинга располагаются ложные налоги и сборы, отмечает юрист. Например, с отдыхающих могут потребовать доплату за "курортный налог" или "городской сбор", которые в реальности превышают существующие.
Помимо этого, нередко мошенники под видом настоящих сувениров продают подделки по завышенной цене.
"Если вдруг вы попали в руки мошенников, вы можете защитить свои права. Сохраняйте все документы: чеки, билеты, договоры, рекламные буклеты и другие материалы, которые могут подтвердить факт мошенничества или некачественного предоставления услуг".
Юрист порекомендовал записывать контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить вашу версию событий, так как с их показаниями можно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне стали реже отдыхать на Мальдивах.