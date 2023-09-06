Юрист рассказал, как мошенники обманывают туристов в бархатный сезон

Именно ранней осенью активизируются мошенники, желающие воспользоваться доверчивостью туристов. О наиболее распространенных способах обмана "Известиям" рассказал юрист Илья Русяев.

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По словам эксперта, чаще всего предприимчивые мошенники предлагают путешественникам по завышенным ценам "эксклюзивные" экскурсии, которые на самом деле таковыми не являются.

На втором месте антирейтинга располагаются ложные налоги и сборы, отмечает юрист. Например, с отдыхающих могут потребовать доплату за "курортный налог" или "городской сбор", которые в реальности превышают существующие.

Помимо этого, нередко мошенники под видом настоящих сувениров продают подделки по завышенной цене.

"Если вдруг вы попали в руки мошенников, вы можете защитить свои права. Сохраняйте все документы: чеки, билеты, договоры, рекламные буклеты и другие материалы, которые могут подтвердить факт мошенничества или некачественного предоставления услуг".

Юрист порекомендовал записывать контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить вашу версию событий, так как с их показаниями можно обратиться в правоохранительные органы.