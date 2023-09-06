Россияне стали реже отдыхать на Мальдивах

Летом этого года туристический поток из России на Мальдивы сократился на 12,3%. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За 3 летних месяца Мальдивы посетили 49 735 граждан России. В то время как за лето прошлого года на курорте побывали 56 705 россиян.

Снижение популярности Мальдив для путешественников из России объясняется двумя причинами: перераспределением спроса на другие направления в Индийском океане и обновлением цен на мальдивских курортах. Так, например, в этом году туристы отдают предпочтение Бали, Сейшелам и Шри-Ланке.