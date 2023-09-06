В Турции ожидают продление туристического сезона

В этом году Турция планирует принять у себя около 60 миллионов туристов. Страна постепенно достигает ожидаемых показателей, сообщают "РИА Новости" с ссылкой на местное издание.

По словам вице-президента Федерации отельеров Турции Мехмета Ишлера, из-за февральских землетрясений бронирование пунктов размещений в Турции пошло на спад. Однако после июля ситуация улучшилась.

"После июля турецкий туризм начал нагонять ожидаемые показатели, в первую очередь это касается бронирований на август, сентябрь и октябрь. Мы ожидаем, что благодаря благоприятной погоде сезон будет продлен", – приводятся слова Ишлера.

До 2030 года планируется довести турпоток до 100 миллионов человек в год.