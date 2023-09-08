Эксперт по туризму: Египет является альтернативой турецким курортам

«В целом у нас из доступных ближайших стран, хотя бы похожих на Турцию-заменитель, — это только Египет. Там такие же большие отели с соответствующим набором услуг. Условные Арабские эмираты, по стоимости, конечно, не будут заменителем Турции. В принципе больше прямо мы никуда не летаем», — сказал Морозов.