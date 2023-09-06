Регистрацию в отелях предложили разрешить удаленно

Минэкономразвития предлагает разрешить регистрироваться в российских отелях удаленно и по загранпаспорту. Об этом говорится в презентации, которую представил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на пленарном заседании съезда лидеров «Опоры России» 6 сентября.

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Сейчас такой возможности у россиян нет.

«Каждый раз нужно сканировать паспорт. Мы все понимаем, что это временные издержки и, соответственно, финансовые», — сказал Вахруков, слова которого приводит ТАСС.

Также в министерстве предложили ввести невозвратные тарифы в отелях, которые были бы более гибкими по цене и за счет которых турист мог бы выбрать наиболее выгодные для себя варианты размещения, отметил замминистра.

В числе прочих инициатив, которые рассматривает министерство, — обновление отраслевого закона, легализация гостевых домов, обязательная классификация всех видов средств размещения и запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения, добавил Вахруков.