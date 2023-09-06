Регистрацию в отелях предложили разрешить удаленно и по загранпаспорту
Минэкономразвития предлагает разрешить регистрироваться в российских отелях удаленно и по загранпаспорту. Об этом говорится в презентации, которую представил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на пленарном заседании съезда лидеров «Опоры России» 6 сентября.
Сейчас такой возможности у россиян нет.
«Каждый раз нужно сканировать паспорт. Мы все понимаем, что это временные издержки и, соответственно, финансовые», — сказал Вахруков, слова которого приводит ТАСС.
Также в министерстве предложили ввести невозвратные тарифы в отелях, которые были бы более гибкими по цене и за счет которых турист мог бы выбрать наиболее выгодные для себя варианты размещения, отметил замминистра.
В числе прочих инициатив, которые рассматривает министерство, — обновление отраслевого закона, легализация гостевых домов, обязательная классификация всех видов средств размещения и запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения, добавил Вахруков.
В России с 1 августа начала действовать система электронных виз для иностранцев. Ее можно оформить в интернете для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для этого следует заполнить анкету на сайте МИД, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Как рассказал «Парламентской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, трудности с получением визы часто останавливают иностранцев от путешествий в Россию, а возможность получить оформить ее онлайн ускорит движение туристов в страну.