Отельные операторы пополнят портфель качественных объектов

"Конечно, часть из гостиничных операторов заявили о приостановке открытия новых объектов и инвестиций, но при этом гостиницы работают в штатном режиме, поэтому во многих городах России остаются объекты, входящие в глобальные сети. Более того, российские отельные операторы получили уникальную возможность нарастить портфель качественными объектами за счет ушедших из страны международных игроков", - отмечает член совета директоров компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.