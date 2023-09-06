Отельные операторы пополнят портфель качественных объектов

Отельные операторы получили возможность пополнить портфель качественных объектов
Российские отельные операторы получили уникальную возможность для наращивания портфеля качественным предложением, отмечают аналитики IBC Real Estate.
На текущий момент часть объектов, находящаяся под управлением международных операторов, была передана оставшимся на рынке гостиничным операторам, а часть перешла под управление локальных команд.
По состоянию на июль 2023 года с российского рынка полностью ушли 9 гостиничных операторов: Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Marriott International, CPI Hotels, Belmond, Sokos Hotels, Four Seasons Hotels and Resorts, BWH Hotels и Wyndham Hotel Group.
На фоне этого, стимул к активному развитию получили российские операторы - Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels и Wone Hotels.
"Конечно, часть из гостиничных операторов заявили о приостановке открытия новых объектов и инвестиций, но при этом гостиницы работают в штатном режиме, поэтому во многих городах России остаются объекты, входящие в глобальные сети. Более того, российские отельные операторы получили уникальную возможность нарастить портфель качественными объектами за счет ушедших из страны международных игроков", - отмечает член совета директоров компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.
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