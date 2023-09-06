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Отельные операторы получили возможность пополнить портфель качественных объектов

Российские отельные операторы получили уникальную возможность для наращивания портфеля качественным предложением, отмечают аналитики IBC Real Estate.

Отельные операторы пополнят портфель качественных объектов
© Бюллетень недвижимости

На текущий момент часть объектов, находящаяся под управлением международных операторов, была передана оставшимся на рынке гостиничным операторам, а часть перешла под управление локальных команд.

По состоянию на июль 2023 года с российского рынка полностью ушли 9 гостиничных операторов: Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Marriott International, CPI Hotels, Belmond, Sokos Hotels, Four Seasons Hotels and Resorts, BWH Hotels и Wyndham Hotel Group.

На фоне этого, стимул к активному развитию получили российские операторы - Cosmos Hotel Group, Azimut Hotels и Wone Hotels.

"Конечно, часть из гостиничных операторов заявили о приостановке открытия новых объектов и инвестиций, но при этом гостиницы работают в штатном режиме, поэтому во многих городах России остаются объекты, входящие в глобальные сети. Более того, российские отельные операторы получили уникальную возможность нарастить портфель качественными объектами за счет ушедших из страны международных игроков", - отмечает член совета директоров компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.