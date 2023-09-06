United Airlines приостанавливала полеты из-за компьютерного сбоя

Американский авиаперевозчик United Airlines временно остановил все полеты в небе Соединенных Штатов. Причиной стал компьютерный сбой, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США (FAA).

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Однако после устранения неполадок компания возобновила полеты.

По информации ABC, из-за сбоя были задержаны 211 рейсов по всей стране.

В United пояснили, что технические трудности не были проблемой кибербезопасности.