В Заполярье появился первый арктический пляж

В Заполярье появился первый сертифицированный арктический пляж, оборудованный спасательной вышкой, системой оповещения, душем и раздевалкой, сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

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Пляж расположен в городском поселении Туманный под Мурманском, на озере Каненътьявр, на 49-м км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС-2. Популярное среди туристов село Териберка находится в 70 км отсюда. По словам вице-губернатора, купальный сезон в регионе небольшой, но площадка может стать отличным местом для отдыха и наблюдения за северным сиянием.

Проект реализован по плану "На Севере - жить" и нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", площадка соответствует требованиям ГОСТ и одобрена Государственной инспекцией по маломерным судам, рассказала Ольга Кузнецова.

Баренцево море для купания, конечно, не очень, температура воды в нем даже летом не превышает 17 градусов, что не останавливает фанатов дайвинга. К тому же здесь можно попробовать свежих крабов.