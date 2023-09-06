Москва и Пекин после пандемии активно сотрудничают в сфере туризма

Москва и Пекин стали активнее сотрудничать в туристической сфере после пандемии. Об этом во время круглого стола «Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

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Он рассказал, что посещает столицу Китая в третий раз в этом году.

– Мы изучаем идею открытости России и Москвы в частности, – сказал он.

Во время прошлой бизнес-миссии встретились представители 40 российских компаний и 150 пекинских. Прошло более тысячи переговоров. Козлов подчеркнул, что готовятся запустить взаимный турпоток.

Сейчас из российской столицы в разные регионы Китая выполняется более 56 прямых авиарейсов.