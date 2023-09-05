Море в Анапе окрасилось в необычный цвет

Море в Анапе приобрело зеленый цвет из-за водорослей. Об этом сообщило издание «КП-Новосибирск».

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По данным сайта, вода необычного цвета наблюдается на центральном пляже города, а также в курортном поселке Джемет. Побережье заполнено грязно-зеленой тиной, ковер водорослей также плавает в воде.

Как пишет «КП», растения прилипают к телу, но это не останавливает купающихся, которые просто заходят поглубже в воду. Отмечается, что водоросли безопасны для человека, причем некоторые из них используются в косметической промышленности.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал порталу «Блокнот Анапа», что море на курорте останется зеленым до конца сентября.