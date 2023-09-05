Кратковременное посещение Венеции станет платным

Власти Венеции приняли решение с весны 2024 года ввести плату с туристов в размере €5 с человека за однодневное посещение города, передает РИА Новости.

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В сообщении мэрии Венеции говорится, что 5 сентября городской совет дал зеленый свет поправке с окончательным текстом резолюции, которая устанавливает "Правила установления и регулирования платы за доступ". Документ будет разослан компетентным комиссиям и 12 сентября вернется на утверждение в городской совет.

"Экспериментальный период в 2024 году продлится около 30 дней, которые будут определены советом с помощью специального календаря в ближайшие недели. В общих чертах речь пойдет о "длинных" весенних праздниках и летних выходных", - сообщили в мэрии.

Асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини отметил, что введение налога будет идти параллельно с информационной кампанией, которая "позволит рассказать миру о том, что в некоторые особенно загруженные дни посещение Венеции за один день не рекомендуется" и "им лучше забронировать заранее другой день".

Предполагалось, что взнос будет зависеть от загруженности города туристами. Данной мерой власти города хотят ограничить поток туристов, которые не останутся ночевать в городе и тем поэтому не заплатят туристический налог в отелях.