Названа стоимость осенней путевки для двоих на Кавказ

Туроператоры назвали стоимость осенней путевки для пары на Кавказ
В Приэльбрусье в межсезонье можно приобрести путевку на пять дней для двоих за 20 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По схожим тарифам путешествующие смогут отдохнуть в течение недели на курортах Архыза и Домбая. За указанную туроператорами цену, по словам экспертов, получится найти только отель. Дорогу до места отдыха и питание туристам придется оплачивать отдельно.
Экскурсии и развлекательная программа, как правило, тоже не входит в стоимость путевок. Цена за однодневную автомобильную и пешую экскурсии по местным достопримечательностям начинается от 3 тыс. рублей за человека.
Авиабилеты из Москвы до Минеральных Вод в сентябре можно приобрести за 3,9 тыс. рублей в один конец. Трансфер в Нальчик обойдется дороже - цены на авиабилеты в столицу Кабардино-Балкарии в сентября стартуют от 4,8 тыс. рублей в одну сторону.