Названа стоимость осенней путевки для двоих на Кавказ

В Приэльбрусье в межсезонье можно приобрести путевку на пять дней для двоих за 20 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По схожим тарифам путешествующие смогут отдохнуть в течение недели на курортах Архыза и Домбая. За указанную туроператорами цену, по словам экспертов, получится найти только отель. Дорогу до места отдыха и питание туристам придется оплачивать отдельно.

Экскурсии и развлекательная программа, как правило, тоже не входит в стоимость путевок. Цена за однодневную автомобильную и пешую экскурсии по местным достопримечательностям начинается от 3 тыс. рублей за человека.